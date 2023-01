Le ultime dichiarazioni di ADL

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sul numero del Guerin Sportivo che potete acquistare in questo mese Mimmo Carratelli ha scritto del Napoli di De Laurentiis: "Un'azienda sana, vincente e remunerativa è uno scandalo inammissibile in una città dove la metropolitana fa acqua, gli autobus sono al collasso, il Comune ha cinque miliardi di deficit, duemila negozi hanno chiuso tra pandemia e bollette, il Vesuvio non fuma più. Niente va bene a Napoli, tranne il Napoli". E oggi nella rubrica di Italo Cucci sul Corriere dello Sport si è parlato di questo 'Ciuccio' e della netta vittoria sulla Juventus nell'anno del centenario dell'avvento della famiglia Agnelli al comando della Vecchia Signora. C'era una volta lo stile Juve riconosciuto da molti. E ? Sappiamo che quando parla il presidente... Sarebbe bello se nascesse uno 'stile Napoli', considerato anche che il produttore cinematografico ha detto più volte di non voler ...

