Le quotazioni dell’oro volano ma chi ci investe potrebbe avere un’amara sorpresa a metà dell’anno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’oro ultimamente sta facendo parlare molto di sé. Essendo un classico bene di rifugio non deve stupire che con un’alta inflazione e con forti timori di recessione e guerra, l’oro stia figurando bene. Il metallo giallo infatti aumenta di valore ogni qualvolta ci sia qualche emergenza. In uno scenario complicato come quello attuale non deve quindi stupire che l’oro stia realizzando ottime performance. Tuttavia bisogna stare attenti a credere che l’investimento in oro sia sicuramente un buon investimento nel 2023. L’ororivelarsi una delusione / I Love TradingCerchiamo di capire il perché. I rischi di una recessione economica si fanno sempre più forti e sono tanti gli analisti che nel 2023 parlano proprio di una recessione cheessere anche molto forte. I costi energetici si manterranno elevati e le famiglie continueranno a contrarre i ...