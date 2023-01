Le prime parole di Matteo Messina Denaro all’arresto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) : “Come ti chiami?”, il boss risponde “Sono” Il boss, dopo l’arresto avvenuto oggi 16 gennaio 2023, è stato trasferito dalla caserma San Lorenzo all’aeroporto di Boccadifalco per essere portato in una struttura carceraria di massima sicurezza. La stessa cosa accadde al boss Totò Riina, arrestato il 15 gennaio di 30 anni fa. Leimmagini di #, arrestato questa mattina a Palermo. pic.twitter.com/ZuBJZYWt7h — RTL 102.5 (@rtl1025) January 16, 2023 Secondo leinformazioni, sappiamo che l’ultimo boss della mafia responsabile delle stradi degli anni ’80 e ’90, si era recato nella clinica per cure oncologiche di Palermo e che avrebbe ...

US Cremonese

LeIl boss mafioso Matteo Messina Denaro ha subito ammesso, come si apprende, la sua vera identità. 'Sono Matteo Messina Denaro', ha detto agli uomini del Ros. Anche se questa mattina si ...Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online per tutte le classidelle scuole ... ma reagendo "con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle". ... Le prime parole del tecnico grigiorosso Ballardini - U.S Le prime parole e l’inutile tentativo di fuga Avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le terapie. Tracce del boss superlatitante risalenti al gennaio del 1994, lo collocavano infatti in Spagna, ...Ringrazio la proprietà per la grande possibilità che mi sta dando". Sono le prime parole da giocatore del Palermo dell'uruguaiano Renzo Orihuela, arrivato nel mercato di gennaio dal Montevideo City ...