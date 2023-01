Le più belle canzoni dei Black Eyed Peas | da Shut Up a I Gotta Feeling

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nelle piùdeic’è tutta la potenza dell’alternative hip hop che ha cambiato per sempre la scena internazionale dei primi anni 2000. Tormentoni, ballate, power pop, singoli di successo che ancora oggi occupano un posto d’onore nelle playlist di tutto il mondo: questi sono i, nati a Los Angeles nel 1995 e sempre sulla cresta dell’onda grazie aUp, Ie tanto altro. Where Is The Love? (2003) Where Is The Love sigla l’ingresso di Fergie nella formazione, ed è una bomba radiofonica con la partecipazione straordinaria di Justin Timberlake. Nel testo iespongono un manifesto ...