Le parole di Piano e coach Piazza dopo la vittoria su Modena

Leggi su seriea24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) MILANO – Si è chiusa nel migliore dei modi una settimana particolarmente significativa per l’Allianz Powervolley: la conquista del match davanti al proprio pubblico dell’Allianz Cloud contro la seconda forza del campionato della Valsa Group Modena. Milano mura letteralmente la formazione di Giani che fatica a trovare delle soluzioni per scavalcare la muraglia composta dae compagni. Saranno infatti 21 in totale i muri messi a segno dai padroni di casa, decretando così laper 3-1 contro la Valsa Group. Unadi carattere perché quella di ieri sera è stata una partita in cui nessuna delle due squadre si è risparmiata un colpo, mandando in visibilio il pubblico meneghino. In particolare i primi due set come dimostrano i risultati rispettivamente 23-25 e 30-28 (alla fine del secondo parziale i meneghini avanti 23-20, ...