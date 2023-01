Le Parisien stronca Messi e Neymar | “non hanno offerto una parvenza di idea all’attacco del Psg”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Psg ha perso anche a Rennes. In Ligue1 si riapre la corsa per il campionato. Per i parigini è la seconda sconfitta stagionale e adesso il Lens, secondo in classifica è a soli tre punti di distanza. L’Equipe lamenta la scarsa determinazione e il poco impegno mostrato dal trio delle meraviglia a Parigi dopo l’ultima sconfitta in Ligue 1. “Il Psg ha fatto le fusa a lungo e nel porridge offensivo di domenica sera,non sono mai riusciti a offrire unadie consistenza al gioco parigino.”, secondo l’Equipe, ha mostrato la sua peggiore prestazione da quando è a Parigi. A Rennes ha sbagliato di tutto: passaggi, palloni persi, svogliato e inconcludente. Sulla stessa linea Leo, solo due occasioni, entrambe sprecate. Il quotidiano non risparmia nemmeno ...