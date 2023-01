Le Olimpiadi su Warner Bros Discovery fino al 2032

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato oggi che tutti i diritti media in Europa per i quattro Giochi Olimpici del periodo 2026/sono stati assegnati all’European Broadcasting Union (EBU) e a(di cui fa parte anche Eurosport). Il nuovo accordo garantirà la trasmissione in chiaro dei Giochi Olimpici attraverso la rete L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il Sole 24 ORE

... con quattro medaglie d'oro, trionfò alle controversedi Berlino del 1936, diventando il ...20 - QUARTA REPUBBLICA 00:50 - MOTIVE III - OMICIDI A CATENA 01:47 - TG4 - L'ULTIMA ORA NOTTE...A fare il giro completo saranno Francesca Clapcich, dopo duee un titolo mondiale in FX a ... Tutte le regate di Alicante potranno essere seguite in diretta sulle piattaformeBros. ... Olimpiadi, a Warner Bros. Discovery i diritti dal 2026 (Milano-Cortina) al 2032 l'EBU e Warner Bros. Discovery hanno presentato un'offerta congiunta per l'acquisizione dei diritti media in 49 paesi europei* dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dei Giochi ...l’Ebu e Warner Bros. Discovery hanno presentato un’offerta congiunta per l’acquisizione dei diritti media in 49 paesi europei dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dei Giochi della ...