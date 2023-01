LE OLIMPIADI IN RAI FINO AL 2032 | L’ACCORDO BLINDATO A PARTIRE DA MILANO-CORTINA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I milioni di telespettatori appassionati di sport, che non fa solo rima con il calcio, possono tirare un sospiro di sollievo: lesaranno visibili in chiaro e gratuitamente sulle reti Raialè stato raggiunto oggi, come annuncia una nota di Viale Mazzini. Con l’offerta congiunta UER/Warner-Discovery, la Rai – che ha già in portafoglio i diritti in chiaro delledi Parigi 2024, che garantiranno ai telespettatori la visione di 360 ore di gare – si è aggiudicata i diritti free-to-air dell’edizione dei Giochi Invernali di2026 per un totale di 250 ore di trasmissione e delle successiveestive, Los Angeles 2028 e Brisbane. Adal 2026, le tv ...

