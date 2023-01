Le leggende del calcio italiano tornano in campo | l’iniziativa della Serie A

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tra 48 ore si deciderà a Riyadh il primo trofeo stagionale del 2023. Alle 20:00 si affronteranno Milan ed Inter per la finale di Supercoppa Italiana ed entrambe arrivano in momenti di forma abbastanza differenti. La vincitricescorsa Coppa Italia, l’Inter, sembra aver superato quel momento no che si portava dietro prima dell’inizio del Mondiale. La vittoria contro il Napoli sembra aver dato nuova linfa vitale alla squadra di Simone Inzaghi, anche se i problemi e le difficoltà non sono ancora del tutto scomparse, come testimonia il 2-2 di settimana scorsa contro il Monza. Gli attuali campioni d’Italia in carica, invece, sembrano essere davvero nel loro momento più bruttostagione. Il clamoroso tonfo con il Torino in Coppa e i due pareggi, entrambi per 2-2, contro Roma e Lecce, hanno minato le certezze...