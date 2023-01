Le curiosità sulla serie The Last of Us | budget e costi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel corso della giornata di oggi, lunedì 16 gennaio, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti, farà il suo esordio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lacon Pedro Pascal e Bella Ramsey, Theof Us. Quest’ultimo è stato descritto come il progetto più costoso e la più più grande produzione cinematografica o televisiva mai girata in Canada. Secondo quanto dichiarato dal presidente del sindacato artistico canadese IATSE 212, Damian Petti, a CTV News, HBO ha messo a disposizioneche ruotano alle otto cifre a episodio. Difatti, la produzione prevedeva cinque direttori artistici e ha impiegato un esercito di cento tecnici e dopo sei mesi di preparazione, si sono svolte le riprese ad Alberta per ben 12 mesi. Vedi tutti gli episodi che ami su Sky: abbonati ad un prezzo ...