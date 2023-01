Le Borse Ue allungano ancora | a Milano bene le banche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Investitori cauti con Wall Street chiusa per festività . Yen a massimi da maggio scorso sul biglietto verde, euro resta sopra 1,08 dollari. Prezzi del gas in calo sotto 65 euro, petrolio in discesa. Spread stabile poco sopra 180 punti, rendimento sotto 4%

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Cina controcorrente: inflazione al 2% nel 2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo rialzo per leeuropee cheil rally del 2023 grazie al rallentamento dell' inflazione Usa di dicembre . ... Borse, Tokyo chiude in calo dell'1,1% per l'apprezzamento dello yen Il costo della vita negli States a dicembre è risultato in calo al 6,5%, come da attese: è il dato più basso da 14 mesi. Il mercato spera in un ridimensionamento della stretta della Fed. Cina controco ...