(Di lunedì 16 gennaio 2023) ...IL PODCAST CARO GOVERNO Sarà sciopero? Dopo la pubblicazione del decreto carburanti in Gazzetta ... integrazioni, critiche e commenti, puoi scrivere a lidia.baratta@linkiesta.it . Per iscriverti a "...

Linkiesta.it

E ora il 2023 si annuncia come l'anno del quiet hiring , le, ovvero spalmare sui dipendenti ulteriori mansioni per le quali servirebbero in realtà nuovi assunti. Etichette ...... letteralmente, in italiano, "dimissioni", un'espressione diventata virale sui social ... Avere più coraggio nelleÈ comune che le persone che assumono ruoli tech per la prima volta ... Le assunzioni silenziose del «quiet hiring», la ratifica del Mes e cosa è rimasto di Davos