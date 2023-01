Le Associazioni ambientaliste accusano le Istituzioni di inerzia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ricevo e pubblico la lettera aperta delleDEL COMPRENSORIO FLEGREO-GIUGLIANESE AI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI PER ESPRIMERE LA LORO PROFONDA DELUSIONE SUI MANCATI INTERVENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE. “ALL’ON GIORGIA MELONI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALL’ON. SERGIO COSTA – V.PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI ALLA SEN. MARIOLINA CASTELLONE – V.PRESIDENTE DEL SENATO ALL’ON. VINCENZO Il Blog di Giò.

tvsvizzera.it

Il PTE regionale e' stato inoltre sottoposto in via preliminare alla prima Assemblea Civica del Lazio, organizzata dall'ong "Rinascimento Green" e altree sigle della societa' civile, le cui osservazioni sono state recepite nel provvedimento approvato ieri dall'Istituzione regionale. Il PTE delinea il contesto delle norme ......non edificato contro il cui consumo si sono recentemente schierate le siglePro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo, Cuneo Birding, LIPU Cuneo e Italia Nostra Cuneo. Lehanno ... Associazioni ambientaliste: possibile coesistenza uomo-lupo - TVS ... L’associazione ambientalista Grig (Gruppo d’intervento giuridico) aveva segnalato al Comune una discarica a pochi passi dal mare ...Danone utilizza troppa plastica: alcuni gruppi ambientalisti hanno deciso di fare causa al gruppo francese di latticini.