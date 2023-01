Le accise? Così fan tutti Ma ciò non basta a sollevare il morale degli italiani

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Può essere utile fare un breve ripasso di come funziona l’attività fiscale di uno stato, qualunque sia il tipo di governo vigente al suo interno. La convenzione condivisa pressoché universalmente è che il prelievo effettuato sui contribuenti sia riconducibile a due grandi filoni: le imposte e le tasse. Le prime sono necessarie per far funzionare, senza collegamenti diretti, la grande macchina della pubblica amministrazione e percuotono, il verbo arriva diritto dal sistema fiscale in uso nell’antica Roma, il reddito di una persona, ovvero le sue entrate, in un determinato intervallo di tempo, di prassi l’ anno. Le seconde sono applicate indirettamente, precisamente al verificarsi di un comportamento che può essere l’ acquisto o la vendita di beni e servizi. L’ipotesi si verifica anche quando si voglia usufruire del servizio pubblico, valendo in tal modo come partecipazione alla ...

Il Denaro

... quando c'è da far cassa, per di più subito, implementare una o piùè la manovra che da ... La speculazione ha innescatoun meccanismo contorto di amplificazione di quei prezzi che rendono ...Non sono mancate promesse non mantenute e dietrofront, come su pos e. Certo, per ora è ... è sempre statofin dai tempi dell'opposizione. Convinta che il sistema non la amasse, lei ha ... Le accise Così fan tutti. Ma ciò non basta a sollevare il morale degli ...