Le 30 banche che collocano le obbligazioni Eni | elenco e commissioni applicate

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Prende il via oggi 16 gennaio 2023 il collocamento delle nuoveEni a 5 anni rivolte agli investitori retail. L’interesse del pubblico per l’operazione è altissimo. Ma come comprare il nuovo bond Eni? Quali sono lecollocatrici? E quali sono leche vengonodall’emittente alleche si occupano del collocamento? Sono queste le domande che tantissimi investitori interessati a comprare le nuoveEni si stanno ponendo in queste prime ore del collocamento del bond. Ovviamente ognuno “vorrebbe” che la banca presso la quale è cliente faccia parte del gruppo di istituti collocatori in modo tale da semplificare al massimo il procedimento di acquisto. Essendo noi in primis degli investitori, la domanda che ci siamo posti oggi è se ...