Lazio | riprendono gli allenamenti a Formello | ma Immobile preoccupa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In casasi è tornati in campo in vista del match di giovedì in Coppa Italia contro il Bologna all’Olimpico. Oggi, la squadra è tornata a lavorare adopo la vittoria esterna sul Sassuolo e i titolari del Mapei Stadium hanno sostenuto un lavoro di scarico. Gli alltri calciatori invece si sono limitati a svolgere una fase di attivazione, un esercizio sul possesso palla e una partitella a campo ridotto. Continuano are invece le condizione di Ciro, che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami per valutare il fastidio al flessore della coscia destra che lo ha costretto ad uscire anzitempo contro il Sassuolo. Non c’è eccessivo pessimismo ma, certa l’assenza di giovedì, l’obiettivo è il big match casalingo col Milan di martedì sera. SportFace.