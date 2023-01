Lazio | Luis Alberto sul suo futuro | “Ho parlato col Cadice | ma per ora la mia cessione è impossibile”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il centrocampista dellahadel suoin una intervista a Dazn. Ecco le sue parole: “Se avessi avuto problemi con la società non sarei qui da sette anni. Ho un ottimo rapporto con il presidente e il direttore sportivo e dopo la sosta hocon il mister e abbiamo chiarito tutto. Non siamo migliori amici ma abbiamo un rapporto normale. Poi si vedrà, il mio desiderio è finire la carriera in Spagna. Hocon ilperché è la squadra del mio cuore, il presidente è mio amico, il direttore è mio fratello. Ho ancora due anni e mezzo di contratto qui e mi hanno detto che in questo momento la mia. Ma fin quando sarò a Roma darò tutto per la ...

Corriere dello Sport

Commenta per primoAlberto ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista a Dazn : 'Se avessi avuto problemi ... Ma fin quando sarò a Roma darò tutto per la'.E ORA - La serietà con cui lasi impone a Sassuolo ci deve far riflettere: dai momenti storti ... si esce insieme : a questo riguardo mi sento di dire, per l'ennesima volta, che lo spagnolo... Lazio, Luis Alberto: "La fase difensiva Non parlo altrimenti è un casino..." Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto ha parlato del suo futuro in una intervista a Dazn. Ecco le sue parole.La storia tra la Lazio e Luis Alberto è destinata a continuare. Dopo mesi di rumors di un presunto addio del centrocampista biancoceleste, adesso sembra essere arrivato il capitolo finale della teleno ...