Lazio | Lotito su Sarri e Tare | “Mettiamo da parte le tensioni | tutti insieme per il bene del club”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Presidente della, Claudio, ha voluto fare chiarezza con un comunicato sul sito delin merito alle ultimeriguardanti. Ecco le sue parole: “Laè una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. E come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, sulle quali è anche opportuno confrontarsi, all’interno del, per arrivare alle migliori soluzioni. Sicuramente, nelle opinioni espresse pubblicamente in questi giorni c’è un intento costruttivo e di crescita. Come è noto, raramente intervengo direttamente sulle dinamiche societarie, riponendo piena fiducia in chi le gestisce: nella guida ...