(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA - Cirodi nuovo out, questa volta si spera per poco. Terzo infortunio stagionale, il quarto se al conto si aggiunge lo stop in Nazionale datato settembre 2022. Domani il bomber della ...

Corriere dello Sport

Di sicuro non ci sarà per- Bologna di Coppa Italia, match che si giocherà giovedì all'Olimpico. Se non si è stirato potrebbe recuperare per- Milan del 24 gennaio. Tutti incrociano le ......di protezione civile nei territori interessati ha emesso un ulteriore avviso di... a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna , Toscana , Umbria ,, settori centro - ... Lazio, le condizioni di Immobile: c’è attesa per i controlli Comincia ad entrare in funzione il meccanismo di adeguamento all'inflazione, mentre partono alcune nuove rimodulazioni ...Freddo polare, venti forti e burrasche. Da oggi 16 dicembre inizia la svolta meteo che ci porterà nel cuore dell'inverno. Nel Lazio scatterà questa sera l'allerta gialla ...