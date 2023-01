Lazio | Bianchi M5S | «Con i dem distanza incolmabile Qui la linea del Pd non si capisce»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Altro che l’attrazione fatale dei tempi di Zingaretti, quando il Pd non esitava a salutare in Giuseppe Conte come il «futuro punto di riferimento dei progressisti italiani». Da allora sembra trascorso un secolo. Oggi Pd e 5Stelle si guardano in cagnesco e, quando s’incrociano, si scambiano botte da orbi, metaforiche s’intende. È il caso del, dove i due candidati della sinistra alla presidenza – Alessio D’Amato, del Pd, e Donatella, del M5S – sono da giorni ai ferri corti. Colpa anche del primo, che qualche giorno fa ha chiesto un passo indietro alla rivale in cambio della vicepresidenza alla Regione.: «La vicepresidenza a D’Amato? Una provocazione» E perché non il contrario?», si è affrettata a replicare lei. Salvo poi derubricare tutto a «provocazione: con il Pd siamo distanti». Per poi aggiungere: «Siamo ...