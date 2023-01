Agenzia ANSA

... è quanto dichiara la Federazione Nazionale dei Datori diDomestico a conclusione della riunione della Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo precisando che scatta l'adeguamento ...... a carico del datore di; recuperare, rispetto ai contributi da versare all'Inps, l'indennità ...problema si pone in merito alla possibile restituzione dell'indennità di infortunio Inail ... Lavoro: nessun accordo su colf,a gennaio scatta aumento 9,2 ... Per cColf, badanti e baby sitter a gennaio scatta l'aumento del 9,2%: «Non è stato raggiunto alcun accordo sull'adeguamento retributivo».Nessun accordo raggiunto sull'adeguamento retributivo spettante a colf, badanti e baby sitter. «I sindacati, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf non hanno voluto accettare ...