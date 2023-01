Lavoratori senza salario bloccano strada | in due investiti da un automobilista

Agenzia ANSA

Mail popolo non esiste la sinistra'. Per il 26 febbraio sono in calendario le Primarie del ... Certo, hanno preso un elettorato tradizionalmente o potenzialmente a sinistra, cioè, ...Per idipendenti, al contrario, oltre al mini taglio del cuneo fiscale c'è assai poco. ... in manovra ha allargato il campo di applicazione dei voucher -chiedersi se e quanto il loro ... Lavoratori senza salario bloccano strada,auto ne investe due ... Due lavoratori della Softlab sono rimasti feriti a Maddaloni (Caserta), sulla provinciale 335, dopo essere stati investiti da un automobilista che ha forzato il blocco realizzato dagli stessi addetti ...senza alcun tipo di integrazione. Inoltre i nuovi lavoratori verseranno contributi spesso discontinui ed anche bassi. Ma dovranno continuare a farlo, se iniziano a lavorare tardi, almeno fino ai 67 ...