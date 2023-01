Lavinia Orefici | chi è | età | lavoro | carriera e vita privata della giornalista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è unaprofessionista molto apprezzata nel nostro Paese, e proprio nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, sarà ospite nel salotto pomeridiano di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Si rivelerà davanti alle telecamere e ci darà qualche informazione in più sulla sua. Ecco chi è, continuate a leggere!, come anticipato ad inizio articolo, è unaprofessionista italiana. Nasce ad Arona nel 1986, dunque ha 36 anni, e oggi vive nella città di Roma. Oltre alla”scritta”, laè un volto ben noto ai fruitori del piccolo schermo, dal momento chelavora in televisione dal 2011. Sin ...