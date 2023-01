L’autore di The Big Bang Theory pentito | “Mi dà davvero fastidio”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La serie tv di The Bigè rimasta nel cuore degli spettatori. Durante le dodici stagioni, i fan hanno avuto modo di conoscere i personaggi e di vivere mille avventure insieme a loro. Non tutte le storyline, però, hanno avuto lo stesso impatto. In particolare, è presente una scena che non è riuscita a convincere neanche gli addetti ai lavori. Steven Molaro, che ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore e produttore, ha ammesso di aver sbagliato a prendere una determinata decisione. Se potesse tornare indietro, sicuramente, cambierebbe il finale della quarta stagione che ha visto Raj e Penny condividere un momento di intimità. Non ci ha messo molto per rendersi conto che quella scena non fosse in linea con il percorso intrapreso dai personaggi. Anche se in modo un po’ goffo e con una trovata poco originale, è riuscito a rimediare all’errore ...