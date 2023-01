Latteria Soresina acquisisce il caseificio Oioli

(Di lunedì 16 gennaio 2023)– la principale Cooperativa lattiero casearia italiana di primo grado, leader mondiale nella produzione del Grana Padano e riconosciuta per eccellenze come il Burro, il Provolone, il latte confezionato, e il Parmigiano Reggiano, raggiunge l’accordo con i fratelliper l’acquisizione dell’omonimospecializzato nella produzione di Gorgonzola DOP. Commenta il Direttore Generale diMichele Falzetta: “Tecnicamente si tratta di un’intesa che sarà perfezionata nei prossimi giorni e che prevede l’acquisizione da parte didel 100% delle azioni di. Si tratta di un’operazione strategica volta ad aggiungere tra i prodotti di filiera controllata di...

Il Sole 24 ORE

