L’attentato in Nigeria? Non è una guerra contro i cristiani Parla padre Albanese

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non è unail barbaro attacco alla residenza parrocchiale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro, doveIsaac Achi è stato bruciato vivo. Ma una scelta precisa di Boko Haram che colpisce tutti coloro che possono dare ampia visibilità. Lo dice a Formiche.netGiulio, già direttore del New People Media Centre di Nairobi e fondatore nel 1997 della Missionary international service news agency (Misna), autore per Einaudi del pamphlet “Vittima e carnefice”. Il nunzio apostolico in, monsignor Antonio Guido Filippazzi, ha detto che ladovrebbe essere in grado di proteggere i diritti e le proprietà di tutti i cittadini, senza distinzione. In che modo? Stiamo ...