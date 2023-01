L’Atalanta fa il b-otto | Salernitana demolita

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Al Gewiss Stadium è andata in onda la serata dai record, che ha rispolveratodei tempi d’oro. La Dea sconfiggendo 8-2 latorna così al successo in casa e lo fa prendendosi anche gli interessi di tutte le ultime delusioni.reti (come mai era accaduto nella storia nerazzurra) e finalmente tante buone notizie. Ci voleva proprio questa botta di entusiasmo. Gasperini per il primo match casalingo del 2023 propone il 3-4-3 (una dejà-vu del suo ex Genoa) con Boga e Lookman a sostegno della punta Højlund. I padroni di casa partono forte ed è proprio l’ivoriano che, dopo un gran disimpegno, trova la deviazione del difensore Pirola che mette fuori causa Ochoa. L’euforia dell’impianto di viale Giulio Cesare viene però subito frenata quando Piatek lancia Dia di testa, la difesa nerazzurra rimane sorpresa e il senegalese ...