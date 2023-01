“Lascia la casa proprio oggi” GF Vip 7 | pessima notizia per lei | i fan se l’aspettavano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tutto pronto per la nuova puntata del GF Vip 7. Stasera, a differenza di tante altre scorse, qualcuno uscirà. Già da tempo aspettavamo questo momento, ma per motivi di cui non staremmo qui a dibattere, le cose sono andate diversamente. Ora però, ci si aspetta che almeno uno uscirà tra i nominati di questa settimana. E come facciamo sempre, andiamo a vedere cosa si dice sui social riguardo questi 3 personaggi a rischio. Dobbiamo innanzitutto dire chi è che rischia di uscire nella puntata di lunedì 16 gennaio 2023. In nomination ci sono tre super big di questa edizione: Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia. Chi uscirà tra loro? Naturalmente sui social, come dicevamo, sono partiti molteplici sondaggi e quasi tutti parlano molto chiaro. Sapremo cosa succederà soltanto dopo le 21:25 di lunedì 16 gennaio 2023, per il momento possiamo quindi solo ipotizzare. Andiamo quindi a ...

