L’Arsenal continua a volare

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ci sono quelli per cui tutto è un caso e quelli per cui niente è un caso. Per i primi Tottenham-Arsenal si spiega con le prestazioni dei due portieri: invertendoli anche il risultato sarebbe andato all’opposto. La squadra di Arteta è passata in vantaggio al 14? su una strana papera di Lloris, che ha respinto nella sua porta un cross teso a mezza altezza che Saka gli aveva sparato sul corpo, come si fa con i tennisti saliti a rete. Una specie di bug di FIFA che ha preso vita nel nostro mondo. Allo stesso tempo, Ramsdale è stato decisivo nel tenere sott’acqua la squadra di Conte, che è stata molto più pericolosa di quanto il risultato finale di primo acchito non dica (secondo il modello di Micheal Caley ha creato 1.6 Expected Goals). In particolare sono stati due i momenti in cui il portiere di Stoke-on-Trent ha permesso aldi mantenere il controllo sulla ...