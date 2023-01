L' arresto sui media internazionali | la notizia fa il giro del mondo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'di Matteo Messina Denaro fa ildel. Laè rimbalzata sui, in cima alle home page del britannico Guardian come dell'americana Cnn: "Arrestato in Sicilia il boss mafioso Matteo Messina Denaro", scrive il sito del colosso deiUsa. Anche El Pais mette la notiza al centro con una foto dove i carabinieri mostrano l'identikit: "Arrestato Matteo Messina, il boss mafioso più ricercato d'Italia" è il titolo. Meno spazio, ma comunque al centro della home page, il francese Le Monde racconta ai suoi lettori: "Matteo Messina Denaro, da trent'anni il mafioso più ricercato d'Italia, arrestato in Sicilia. Considerato uno dei capi di Cosa Nostra, la mafia siciliana; è stato arrestato dai carabinieri in "una struttura ...

L'HuffPost

La notizia dell'del boss Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del Ros ha fatto il giro del mondo, rimbalzandomedia in cima alle home page del britannico Guardian come dell'americana Cnn: "...La notizia dell'del boss Matteo Messina Denaro da parte dei Carabinieri del Ros ha fatto il giro del mondo, rimbalzandomedia in cima alle home page del britannico Guardian come dell'americana Cnn: '... L'arresto di Messina Denaro in apertura su tutti i siti internazionali, dal Guardian alla Cnn Tra i quattro super latitanti sui quali si stringe il cerchio dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro c'è il camorrista Renato Cinquegranella. Nato il 15 maggio 1949 a Napoli, ricercato dal 2002 per ...Per il suo arresto, negli anni, sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell’ordine. Oggi la cattura, che ha messo fine alla sua fuga decennale. Una latitanza record come quella dei suoi ...