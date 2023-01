L' arresto di Messina Denaro sulle prime pagine dei media mondiali

Agenzia ANSA

Fa il giro del mondo come breaking news l'di MatteoDenaro. Dal Guardian alla Bbc, dalla Cnn, dal Pais a Le Monde, passando per al Jazeera, i siti internazionali ne danno ampio risalto ed in molti casi le dedicano l'apertura. ...Il boss mafioso MatteoDenaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ... Nelle immagini il video dell'del suo fiancheggiatore. Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Abbracci ai militari, applausi, commozione: così Palermo ha accolto l’arresto del boss Un fiancheggiatore in manette. Il blitz dei Ros tra gli applausi dei palermitani ...Sopo l’arresto del boss di Cosa Nostra, sono ancora quattro i super ricercati dal "Programma speciale di ricerca" del Gruppo integrato interforze ...