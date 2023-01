L’arresto di Messina Denaro sia un punto di partenza contro la criminalità Parla Caligiuri

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il boss mafioso Matteoè stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo trent’anni di latitanza, riporta l’Ansa questa mattina.si sarebbe trovato all’interno della clinica privata La Maddalena di Palermo “per sottoporsi a terapie”, come ha affermato il comandante del Ros, Pasquale Angelosanto. La latitanza comincia nell’estate del 1993, poco dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze. Il boss trapanese è stato condannato in contumacia per decine di omicidi, per gli attentati che uccisero i giudici Falcone e Borsellino, e per le stragi del ’93. La sua cattura segna la fine di una delle latitanze più durature della storia mafiosa, pari a quelle dei suoi sodali Totò Riina e Bernardo Provenzano, sfuggiti alrispettivamente per 23 e 38 anni. “Un innegabile ...