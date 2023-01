«L' arresto di Messina Denaro frutto del lavoro di anni»

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo 30di latitanza, i Ros dei Carabinieri hanno arrestato a Palermo Matteo. L'erede di Totò Riina è stato fermato nei pressi della Clinica Maddalena, a Palermo dove era in cura a quanto sembra da circa un anno per un tumore. I dettagli del blitz sono stati resi noti nella conferenza stampa dei vertici dell'Arma insieme agli inquirenti. Il Boss non ha opposto resistenza si è subito dichiarato con il suo nome vero senza dare false generalità, era in buona salute ed il suo volto corrispondeva alle immagini che sono state diffuse in questi tre decenni. «Al suo polso un orologio Frank-Miller dal valore da 30-35mila euro che ha fatto presumere chenon avesse problemi economici- ha precisato il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido - Una latitanza che si e' svolta in tante parti ...