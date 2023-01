Landini e l' inno sovietico? Un premio in rubli sonanti | il dettaglio sfuggito

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Alla Cgil è partita la frizione e l'ha fatta grossa. A furia di associarsi alle campagne contro il passato altrui, il sindacato rosso è rimasto impigliato nella rete della nostalgia. Perché c'è sempre chi è più nostalgico di te. E resta comunista nell'anima. A Bologna l'elezione del nuovo segretario della locale Cgil-Pcus è stata salutato dall'anticodel regime. Che nella versione "moderna" di Putin è stato appena rimaneggiato. La musichetta - per nulla di buon auspicio - è partita subito dopo la proclamazione del "nuovo" dirigente del sindacato, il compagno Michele Bulgarelli, da domani Bulgarellov. Meriterebbe unin. E in un clima che sembrava preso da una sfilata davanti ad Andropov o Cernienko, si è visto pure Mauriziocorrere ad ...

Il Manifesto

... al momento della proclamazione del nuovo segretario locale, è stato diffuso a tutto volume dagli altoparlanti l'dell' Unione Sovietica. Tra i presenti, compreso il leader nazionale, ......non ha scosso per nulla però il segretario generale Maurizio, inquadrato più volte durante i festeggiamenti per l'elezione del nuovo eletto Michele Bulgarelli a cui è stato tributato l''... Alla Cgil parte l’inno sovietico. Fdi chiede la testa di Landini Chissà, magari nascosto tra il pubblico del congresso della Cgil di Bologna stava pure il compagno Folagra, viscerale comunista che ...CronacaOrlandi: santi e demoni, le spie, la mala. Un enigma da romanzo che turba tutti da 40 anni Il rapimento della quindicenne tiene viva l’attenzione del mondo più dei grandi fatti storici. Sospesa ...