L'allenatore del futuro Il popolo bianconero vota Zidane. Uno su 6 terrebbe Allegri...

Da decidere il nomefuturodella squadra campana. Molti i nomi accostati alla Salernitana, al momento il favorito sembra Beppe Iachini ma non mancano altre ipotesi (tra queste D'Aversa)...Libero, senza più ambizione di diventare c.t. della Francia a stretto giro, ex bianconero doc: il profilo di Zinedine Zidane è quello giusto per la Juve della prossima stagione, secondo l'opinionepopolo bianconero che l'ha votato in massa nel sondaggio promosso da Gazzetta.it. Nicola esonerato dalla Salernitana, la decisione di Iervolino: chi ... Penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare, per la Supercoppa Lukaku può recuperare per la Supercoppa. Inter, le parole di Inzaghi dopo la vittoria contro il Verona: "Siamo stati com ...Adesso è ufficiale l'addio dell'allenatore della Salernitana Davide Nicola. Ecco la scelta di Iervolino per il nuovo allenatore ...