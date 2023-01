L’Al-Nassr perde Ospina | frattura al gomito per l’ex portiere del Napoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In attesa dell’esordio di Cristiano Ronaldo,tra sua stella internazionale. Davidè stato coinvolto in un duro scontro di gioco nel derby contro-Shabab, rimediando unaalestremo difensore deldovrà stare fuori per circa sei settimane. SportFace.

Smaltito'infortunio rimediato alla ripresa dopo la sosta per il Mondiale, il colombiano corteggiato dall'di Cristiano Ronaldo ha buone chance di essere convocato per gli ottavi di Coppa ...Nelle ore successivematchha fatto chiarezza sulla situazione, comunicando'esito degli esami: fratturagomito . Ospina dovrà stare fuori per circa sei settimane , come reso noto ... Al Nassr, infortunio shock per Ospina: confermata la frattura