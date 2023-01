Lago ex Snia – Sce | “In campidoglio il convegno su un ecosistema da tutelare e da aprire alla città” 

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Per un futuro ecologico dell’exViscosa, è questo il tema al centro delche si tiene oggi dalle 15 in Sala Laudato Sì’ in, introdotto dal capogruppo di Sinistra Civica Ecologista, Alessandro Luparelli. Si parla dela due passi da Porta Maggiore, emerso dagli scavi di un cantiere all’interno dell’ex fabbrica dellaViscosa, la più grande a Roma a metà del ‘900, che ha innescato un processo straordinario di rigenerazione ecosistemica. “In ballo ci sono i temi che da anni caratterizzano la battaglia per la piena riappropriazione di quest’area che è stata dichiarata “Monumento NaturaleexViscosa”. Lo scopo delmultidisciplinare è quello di esprimere la ricchezza e la complessità della posta in gioco, ...

RomaToday

" In ballo ci sono i temi che da anni caratterizzano la battaglia per la piena riappropriazione di quest'area che è stata dichiarata "Monumento NaturaleexViscosa". Lo scopo del convegno ......D'Amato contestato durante un evento organizzato in zona Portonaccio per la campagna elettorale per le regionali da parte degli attivisti che si battono per il futuro della riservaex. L'... D'Amato contestato per il futuro (mancato) del lago ex Snia: "Pd rispetti gli impegni" Per un futuro ecologico dell’ex Snia Viscosa, è questo il tema al centro del convegno che si tiene oggi dalle 15 in Sala Laudato Sì’ in Campidoglio, introdotto dal capogruppo di Sinistra Civica Ecolog ...L'assessore uscente alla Sanità e candidato alla presidente della Regione per il centrosinistra contestato dagli attivisti durante un incontro elettorale organizzato al Qube ...