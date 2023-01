ilGiornale.it

"Oggi 16 gennaio 2023 i Carabinieri del Ros , del Gis e dei comandi territoriali della... "La cattura di Matteo Messina Denaro è una grandeper lo Stato e per la società civile. Siamo ...Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente dellaCalabria. Musumeci, oggi giornata ... Antoci, oggi il sole splende più forte e più caldo "Un grande risultato una grandedello ... "La vittoria in Regione partirà da Milano. Avanti sul nuovo stadio" Proseguono spediti secondo programma i tornei regionali di B e C regionali femminili di basket. Per quanto riguarda il secondo, nel weekend si è archiviata la regular season. B regionale. Lo spartito, ...Parla la direttrice della clinica dove il latitante si curava, per un tumore addominale, da almeno un anno: «era in coda per un tampone antiCovid» ...