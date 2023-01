La vita da “Don”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un nome che riporta a chiare origine italiane nel suo passato, Joseph “Joe” Ariola. Forse per molti fan della WWE e di NXT questo nome non dirà molto, ma se dico Tony D’angelo? Questo si che ricorda molto molto di più. Di fatto anche la gimmick che interpreta nel brand è legata a uno stampo molto mafioso ma questo non è assolutamente un problema dato che Tony la sta gestendo al meglio. Ma partiamo dalle origini, la sua carriera nel mondo del pro wrestling e della WWE è tutto sommato recente avendo debuttato nella stessa solo nell’ottobre del 2021 e in quasi un anno e mezzo ha fatto una crescita enorme fino ad arrivare ad avere uno status da main eventer nel brand. Ma facciamo le cose con gradi e piccoli passi. Una superstar potente, che fa della potenza la sua arma migliore e che fin da subito ha fatto vedere come potesse essere in grado di diventare un nome importante della ...