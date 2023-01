Agenzia ANSA

In un'intervista rilasciata alla rivista dei comboniani spagnoli "Mundo Negro", in vista della sua prossimanella Repubblica democraticaCongo e Sud Sudan dal 31 gennaio al 5 febbraio, ...Angela Celentano, una ragazza sudamericana farà il testDNA: 'Somiglia molto alle sorelle' ...un numero di telefono che proprio Fafhi Bey le aveva scritto a mano su un biglietto da. Lei lo ... "La visita del Papa in Ucraina sarebbe un vero passo verso la pace" - Mondo "Con immensa gioia accogliamo la notizia della visita a Sala Consilina di Mons. Luigi Roberto Cona, nuovo Arcivescovo della Sede titolare di Sala Consilina. Una visita che ci riempie di orgoglio per l ...(FERPRESS) – Pordenone, 16 GEN – Nelle scorse settimane, nella sede di Interporto Pordenone, i rappresentanti della struttura cittadina hanno ricevuto la visita del Comandante provinciale della Guardi ...