(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Banca centrale turca ha avviato le sperimentazioni che dovrebbero condurla all’emissione della Lira digitale, il nuovodi bandiera. I test proseguiranno per tutto il primo semestre di quest’anno, con le autorità di vigilanza che prevedono di allargare gradualmente la base sociale dell’operazione. Il coinvolgimento di banche, società finanziarie e operatori del comparto fintech sarà infatti fondamentale per il successo di un progetto che sarà seguito con attenzione da molti paesi europei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

...si parte di nuovo alla scoperta delle musiche dal Mediterraneo toccando terre come lae ... Al Volvo Studio Milano raccontiamo il viaggio di Volvola mobilità sostenibile del futuro, e lo ...... Francia, Germania, India, Malesia, Messico, Regno Unito, Spagna, Sudafrica, Svizzera,e ... e che contengono allegati o linksiti esterni: potrebbe trattarsi di tentativi di phishing. ... La Turchia verso il token di Stato Una nave cargo proveniente dall'Ucraina si è incagliata nello stretto del Bosforo, paralizzando il traffico marittimo.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...