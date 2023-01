La superficialità con cui i giornali hanno trattato la notizia della morte di Waffler69

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Era un creator molto famoso su TikTok, con oltre 1.8 milioni di follower. Aveva un discreto seguito su Instagram (con 133mila follower) e Youtube (con 17mila utenti iscritti al suo canale). Era diventato un personaggio “storico”rete dei social grazie a quei video in cui preparava e mangiava i più disparati cibi, anche di dubbia provenienza e di scadenza acclarata. Lo definivano una star del “food porn“, un concetto che – però – ha un origine e un significato molto differente. Poi quell’attacco cardiaco dello scorso 11 gennaio fatale per Taylor LeJeune, meglio conosciuto sulla piattaforma social dei video brevi come. I media, ovviamente, riportato ladi questo decesso annunciato – solo qualche giorno fa – dal fratello del 33enne. La come è stata la narrazione fatta dai ...