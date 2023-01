La strega sul balcone e la hit | l' ultima di Shakira contro la suocera

Il Fatto Quotidiano

Come mostrato da alcuni video che circolanoweb, la cantante colombiana ha messo in bella mostrabalcone della sua villa a Miami il pupazzo di una. Casualità Assolutamente no. Il ...... concentrandosiproprio benessere fisico e mentale. Lo stesso singolo Flowers , aldilà delle ... La tendenza delle revenge song approfondimento Shakira ha messo il pupazzo di unadavanti casa ... Shakira contro Piqué: appare una strega sul balcone della cantante. Ecco perché Non si placa lo scambio di provocazioni tra l'atleta e l’artista, compagni di vita per oltre dieci anni e adesso ai ferri corti: lui arriva ad un evento con la chiacchieratissima vettura citata nella ...L'attacco all'ex suocera Shakira non si è fermata ed è partita all'attacco della famiglia Piqué, mettendo in bella mostra sul balcone della sua villa extra lusso di Miami un pupazzo da strega rivolto ...