Globalist.it

Namazi, un uomo d'affari di origine iraniana, è stato arrestato nell'ottobre 2015 in Iran con l'accusa di spionaggio che continua a negare. Anche suo padre Baquer Namazi, ex funzionario dell'...... del quale i gruppi per i diritti umani hanno documentato una lungadi torture e altri abusi. Tra i detenuti a Evin ci sonoNamazi ed Emad Sharghi, due dirigenti d'azienda iraniano - ... La storia di Siamak Namazi, cittadino Usa detenuto in Iran che fa lo sciopero della fame per avere l’attenzione di Biden Siamak Namazi, un uomo d'affari di origine iraniana, è stato arrestato nell'ottobre 2015 in Iran con l'accusa di spionaggio che continua a negare.