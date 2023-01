La storia di Greta Thunberg portata via dalla polizia alla manifestazione di Lützerath contro le estrazioni di carbone – Il video

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sono in dirittura d’arrivo le operazioni di sgombero degli occupanti di, in Germania, che stanno protestandol’ampliamento delledida parte del colosso energetico Rwe. Sono centinaia le persone che sono già state allontanate. E tra queste c’è anche, trascinataassieme ad un gruppo di attivisti. Non ha riportato ferite ed è stata poi rilasciata. «è ancora qui, e finché ilresterà sotto terra, questa lotta non sarà finita. Ciò che accade qui non resta qui», aveva dichiarato la 20enne svedese nel corso di unaorganizzata sul posto sabato 14 gennaio. E aveva poi accusato la Germania di avere ...

