La statua di Martin Luther King Jr. a Boston suscita scherno e disprezzo online

tvsvizzera.it

Ritrovo davanti alladella Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 ( più info ) 15. Église St -- St - Augustin ( più info ) SABATO 14 GENNAIO SANREMO 8.00 - 19.00 . Mercato ...Ritrovo davanti alladella Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 ( più info ) 15. Église St -- St - Augustin ( più info ) SABATO 14 GENNAIO SANREMO 8.00 - 19.00 . Mercato ... Nuova statua per Martin Luther King a Boston, bufera sul web (ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - Una nuova statua dedicata all'amore tra Martin Luther King e la moglie Coretta inaugurata a Boston è stata travolta ...«Il sogno di Martin Luther King non si è ancora realizzato» e per questo è necessario continuare a scegliere e combattere per la democrazia in questo «momento di svolta»… Leggi ...