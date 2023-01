La sorella di Chiara Ferragni esagera | Valentina Ferragni | che gambe chilometriche!

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Che bella ladi: le immagini sono ‘te’, ecco cosa ha mostrato l’influencer sui social,Il mondo dei social è una vera e propria ‘casa’ per le sorelle, che hanno l’abitudine di condividere praticamente tutto sui loro rispettivi profili.è senza dubbio la più famosa e amata dal pubblico, tanto che a breve la vedremo addirittura sul palco dell’Ariston a condurre con Amadeus la serata iniziale e quella finale del Festival di Sanremo. La moglie di Fedez, però, non è l’unica a contare milioni di followers, perché anche le sue sorelle ormai sono diventate a tutti gli effetti dei personaggi pubblici. Ladi...

Fronte del Blog

... che ha compiuto quarantasei anni e che ha voluto disegnare una prospettiva, nel ringraziare ... Presenti pure laArianna con il marito, ossia il ministro Lollobrigida, le loro figlie, e ...Per suaRebecca invece Ginny & Georgia si tratta del primo vero ruolo importante. Leggi ... Lo scorso maggio l'attore,Ferragni e il rapper si sono ritrovati al Met Gala dove si sono ... Chiara Ferragni, meravigliosamente sexy alla festa della sorella ... Valentina Ferragni ha finalmente avuto la sua maxi festa per i 30 anni. Lo scorso weekend ha riunito amici e parenti per celebrare in ritardo l’importante traguardo e ne ha approfittato per “brillare” ...Valentina Ferragni party 30 anni outfit extra glitter si scontra con quello super sexy della sorella Chiara che le ruba la scena ...