La settimana europea delle squadre italiane

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Smaltito l’effetto del doppio turno di Eurolega in unaricca di partite, tornano in campo tutte e cinque le compagini del nostro campionato per rispettare i loro impegni europei. Ad aprire le danze è l’Umana Reyer Venezia impegnata in EuroCup martedì alle ore 19.30 contro Bourg en Bresse; il giorno seguente la Germani Brescia affronta il Prometey in trasferta (ore 18), mentre la Dolomiti Energia Trentino chiude lo scenario ospitando i London Lions alle ore 20. Chiuso il capitolo EuroCup a fare capolino sarà l’Eurolega: giovedì (ore 20.30) la Virtus Segafredo Bologna affronta il Panathinaikos alla Virtus Segafredo Arena; il discorso coppe europee viene poi concluso dall’EA7 Emporio Armani Milano e dall’impegno casalingo di venerdì ore 20.30 contro l’ASVEL Villeurbanne. EUROLEGA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – PANATHINAIKOS ATHENS (Giovedì 19 gennaio ore 20.30, ...

Efficienza Energetica - ENEA

...centrale per la costruzione della propria carriera parla L'incentivo del lunedì di questa. Reskilling time Il 2023 è stato definito dalla Commissionel'anno delle competenze. Da ...I cartelli messicani hanno stabilito la loro testa di pontesulla Costa del Sol spagnola ... con una bambina di 11 anni uccisa la scorsadopo che sono stati sparati proiettili in una ... Appuntamento a giugno con la Settimana Europea per l'Energia ... La Banca Centrale Europea pubblica stamane nel bollettino di ricerca l'invocazione degli Eurobond per aumentare i safe asset nella UE ...Oltre al consueto report di Arpal Puglia per la provincia di Lecce, vi sono posizioni aperte per profilli altamente specializzati in diversi Paesi dell'Ue ...