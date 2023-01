La scomparsa di Angela Celentano e le indagini riaperte | «È in Turchia | un uomo l’ha rapita e la spaccia per sua figlia»

(Di lunedì 16 gennaio 2023)all’età di 3 anni il 10 agosto1996 mentre era in gita con i genitori Catello e Maria sul monte Faito. Si trovava insieme ad altre due sorelle (Rossana e Naomi) e ad altre famiglie della stessa comunità evangelica. La gip di Napoli Federica Colucci ha chiesto di continuare a indagare sull’ipotesi che la bambina sarebbe statae oggi vivrebbe sull’isolotto di Buyukada in. Si tratta della cosiddetta “pista turca” sullanata dalla testimonianza della signora Vincenza Trentinella. Secondo la quale un prelato chiamato Don Augusto le avrebbe rivelato la confidenza ricevuta da una donna durante una confessione. La testimonianza Trentinella, secondo il racconto dei verbali d’indagine sul Corriere della Sera, dice di aver viaggiato ...

Si riapre uno dei più misteriosi casi di cronaca, quello relativo alla scomparsa di Angela Celentano, la bimba di 3 anni sparita il 10 agosto 1996 e mai più ritrovata. Quel giorno la piccola partecipava a una gita organizzata dalla Chiesa evangelica pentacostale di Vico. La gip del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha respinto la richiesta di archiviazione per la cosiddetta pista turca per quanto riguarda il caso Angela Celentano.