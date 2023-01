(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ricco programma domenicale con 17 partite: ecco tutto quanto accaduto nei gironi B e C. GIRONE B — Laha trovato in Elvis Kabashi il suo uomo in più in questo inizio di 2023: l'albanese, già ...

La Gazzetta dello Sport

Ricco programma domenicale con 17 partite: ecco tutto quanto accaduto nei gironi B e C. GIRONE B Laha trovato in Elvis Kabashi il suo uomo in più in questo inizio di 2023: l'albanese, già determinante nel 4 - 0 della scorsa settimana contro il Siena, firma la doppietta che consente alla ...La finestra invernale del calciomercatoIn attesa che le big si muovano in entrata, il Milan... la Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dallail classe 2003 Martin ... La Reggiana blinda il primo posto, il Cesena in scia. Fuga Catanzaro La doppietta di Kabashi fa gioire la capolista del girone B, successi importanti per Alessandria e Siena. Nel girone C la sorprendente Cerignola si prende il quarto posto ...GIRONE B La Reggiana si conferma la regina di questo girone B.Miglior attacco, miglior difesa, arriva a 802 minuti l’imbattibilità di Venturi. Settima vittoria su otto partite. Le ...